Ring Royale 2: Poncho de Nigris revela los participantes del evento de box

El empresario regiomontano Poncho de Nigris comenzó a revelar los primeros detalles clave para la segunda edición de su evento de boxeo de exhibición, Ring Royale 2. La noticia ha generado emoción en redes sociales y entre los usuarios que desean ver a su influencer favorito estar en un cuadrilátero.

A inicios de noviembre de 2026, el influencer usó sus redes sociales para compartir una cartelera del evento en donde se puede apreciar a algunos de los participantes de la segunda edición, además de dar a conocer la fecha en la que tendrá lugar los esperados enfrentamientos.

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¿Quiénes son los participantes de Ring Royale 2?

Tras el arrastre mediático de la edición inaugural realizada a inicios de 2026, Poncho de Nigris ha comenzado a revelar los detalles sobre el formato, el recinto y las personalidades confirmadas para integrar la cartelera de Ring Royale 2; siendo un aspecto que llamó la atención las peleas pactadas hasta ahora.

https://t.co/5YdA2ibuJm — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 1, 2026

Entre los enfrentamientos y figuras confirmadas hasta el momento se encuentran:

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Oscar Burgos

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Marie Claire Harp

Masad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera

Crista Montes de Oca

Oliver Moreno

Pedro Osuna

Maza Clan

Para esta edición, se mantendrá la Arena Monterrey como la sede principal del encuentro. El equipo de producción de Nigris confirmó que la cartelera oficial se dará a conocer el miércoles 4 de noviembre de 2026, además de informar que el evento tendrá lugar el próximo evento del 14 de marzo de 2026.

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