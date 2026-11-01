Reabren la carretera Tizimín-Río Lagartos tras acuerdos con manifestantes

La circulación en la carretera federal Tizimín-Río Lagartos quedó restablecida este domingo, luego de que habitantes de Río Lagartos y Las Coloradas aceptaran los acuerdos alcanzados entre autoridades federales, estatales y municipales para atender sus demandas.

Por instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, acudió este domingo a Río Lagartos para informar directamente a los habitantes sobre los compromisos establecidos durante la mesa de diálogo realizada el sábado con representantes de los tres niveles de Gobierno.

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Tras conocer los acuerdos, las personas que mantenían la manifestación decidieron retirar el bloqueo y liberar la vía federal, lo que permitió reanudar el tránsito vehicular y avanzar hacia la normalización de las actividades en la zona.

Entre los compromisos se estableció que habrá una nueva reunión con las comunidades en un plazo de 15 días. Posteriormente, se realizarán encuentros cada 30 días para informar sobre los avances y dar seguimiento a los acuerdos con habitantes de Río Lagartos y Las Coloradas.

Otro de los puntos contempla que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) revise y actualice el proyecto técnico de la carretera, como parte de las acciones para atender las inquietudes de la población.

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El Gobierno del Estado señaló que mantendrá el seguimiento de los compromisos en coordinación con las autoridades federales y agradeció la disposición de las familias para alcanzar una solución mediante el diálogo.

Con la reapertura de la carretera, también se busca reactivar las actividades turísticas, pesqueras y comerciales de la región. Las autoridades señalaron que los puertos de Río Lagartos y Las Coloradas están nuevamente en condiciones de recibir visitantes, luego de las afectaciones ocasionadas por el cierre de la vía.