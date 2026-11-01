Día de Muertos en Mérida: así funcionará la recolección de basura este lunes 2 de noviembre

El servicio de recolección de residuos sólidos en Mérida tendrá ajustes este lunes 2 de noviembre, con motivo de las conmemoraciones del Día de Muertos, por lo que las familias deberán tomar en cuenta qué empresas mantendrán sus labores y cuál suspenderá actividades durante la jornada.

De acuerdo con la información del Ayuntamiento de Mérida, Pamplona, SANA y Corbase trabajarán con normalidad, por lo que sus usuarios podrán disponer del servicio en los horarios acostumbrados.

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En contraste, Servilimpia suspenderá la recolección de basura únicamente el lunes 2 de noviembre, por lo que se recomienda a sus usuarios considerar esta modificación para evitar acumulaciones de residuos en sus viviendas.

Los cambios forman parte de las medidas anunciadas por el Gobierno municipal para la operación de los servicios públicos durante las celebraciones del Día de Muertos, periodo en el que algunas dependencias y espacios recreativos permanecerán cerrados.

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En cuanto a otros servicios, los Panteones Municipales recibirán visitantes de 8:00 a 18:00 horas, mientras que los Servicios Funerarios mantendrán atención las 24 horas. Por su parte, los zoológicos del Centenario y Animaya permanecerán cerrados el lunes 2 de noviembre.

Las Ventanillas Únicas también suspenderán la atención al público durante esa fecha, al igual que museos, centros culturales y otras instalaciones municipales, conforme al calendario anunciado por el Ayuntamiento.