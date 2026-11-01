Día de Muertos en Mérida: horarios de misas en cementerios y cambios viales para este 2 de noviembre

Las familias que visiten los panteones de Mérida este lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos y las celebraciones del Janal Pixan, deberán tomar en cuenta los horarios de las misas, así como los cambios en la circulación vehicular y los accesos habilitados en los principales cementerios de la ciudad.

Para facilitar la llegada de los visitantes, se implementarán operativos de seguridad, vialidad y mantenimiento, principalmente en los cementerios de Xoclán y el General, donde se establecerán disposiciones especiales para el ingreso de automóviles particulares y unidades de transporte público.

¿A qué hora serán las misas del 2 de noviembre en Mérida?

La Arquidiócesis de Yucatán programó cuatro celebraciones religiosas en distintos cementerios de la capital yucateca, con la participación de obispos y sacerdotes. Las familias que deseen asistir podrán considerar los siguientes horarios:

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9:00 horas: Cementerio de Chuburná. La misa será oficiada por el presbítero Melchor Rey Trejo Alvarado, párroco de Nuestra Señora de la Asunción.

9:00 horas: Panteón Florido. La celebración estará a cargo de monseñor Mario Medina Balam, obispo auxiliar de Yucatán.

10:00 horas: Cementerio de Xoclán. Oficiará monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán.

11:00 horas: Cementerio General. La misa será encabezada por monseñor Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, obispo auxiliar de la Arquidiócesis.

¿Cómo será la circulación en los panteones de Mérida?

Quienes acudan en automóvil deberán prestar especial atención a las modificaciones viales previstas en los dos cementerios con mayor número de disposiciones de acceso.

Cementerio de Xoclán: los automovilistas particulares deberán ingresar por la entrada poniente, desde donde podrán dirigirse al estacionamiento. La entrada principal quedará destinada exclusivamente al transporte público.

Cementerio General: el tránsito vehicular se realizará sobre la calle 66, con accesos por las calles 81 y 81-A. Para dirigirse hacia el Centro de Mérida, los conductores deberán circular por la calle 66 en sentido de sur a norte.

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Estas medidas buscan ordenar la llegada y salida de visitantes, así como facilitar el tránsito en los alrededores de ambos camposantos durante la jornada.

Recomendaciones para visitar los cementerios este lunes

Las familias que tengan previsto acudir a los panteones de Mérida deberán organizar sus recorridos con anticipación, especialmente si asistirán a alguna de las celebraciones religiosas. También se recomienda:

Consultar previamente el acceso correspondiente al cementerio que se visitará.

Considerar tiempo adicional para llegar debido a la afluencia de personas.

Respetar las indicaciones de los elementos de seguridad y vialidad.

Utilizar los accesos y estacionamientos habilitados.

Tomar en cuenta los cambios de circulación, particularmente en Xoclán y el Cementerio General.

Con estas previsiones, los visitantes podrán organizar sus traslados y participar en las actividades religiosas del 2 de noviembre, una de las fechas de mayor afluencia en los cementerios de Mérida por las conmemoraciones del Día de Muertos.