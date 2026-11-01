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Familias mantienen viva la tradición de recordar a sus difuntos en Playa del Carmen

Familias acudieron al panteón municipal de la colonia Luis Donaldo Colosio para adornar las tumbas de sus seres queridos con flores de cempasúchil, veladoras, alimentos y juguetes, como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Por Gustavo Escalante

1 de nov de 2026

2 min

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El 1 de noviembre, dedicado principalmente a recordar a los niños y jóvenes fallecidos, reunió a familias en el cementerio municipa
El 1 de noviembre, dedicado principalmente a recordar a los niños y jóvenes fallecidos, reunió a familias en el cementerio municipa / Gustavo Escalante

La tradición de recordar a los seres queridos que se adelantaron sigue vida, a pesar que de Playa del Carmen, es una ciudad multicultural.

Como es una tradición en México, recordar cada 1 de noviembre se celebra el “Día de Todos los Santos”, una festividad de origen católico que forma parte de la tradición del Día de Muertos, aunque Playa del Carmen al ser una ciudad multicultural, la sociedad mantiene viva los valores ancestrales.

Entre los visitantes estuvieron familiares que cada año regresan para recordar a sus hijos y hermanos fallecidos

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En Playa del Carmen la gente empezó a llegar al medio día, para recordar a sus fieles difuntos con quien alguna vez convivieron.

El panteón municipal está ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, el que tiene más criptas, la gente adornó las tumbas de sus seres queridos, donde por respeto y tradición las familias colocaron altares con flores de cempasúchil, veladoras, pan de muerto, calaveritas de dulce, juguetes, leche y comida que en vida disfrutaban los pequeños.

Sin embargo, para este lunes 2 de noviembre se espera mayor afluencia de visitantes al celebrarse el Día de los Fieles Difuntos, como parte central de la festividad del Día de Muertos.

Algunos opinaron que es importante mantener la tradición y el respeto, son tradiciones vivas, es recordar que nuestros muertos no queden en el olvido.

Este domingo 1 es día de los niños y jóvenes, y este lunes 2 Día de Todos Fieles Difuntos, fecha que aumenta el flujo de familias para platicar con sus seres queridos.

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