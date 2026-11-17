La invasión del agua en por lo menos 12 viviendas en la comunidad de Sant María Poniente y la anegación de los patios de las viviendas en la localidad de Naranjal Poniente es lo que ha provocado el mal tiempo durante las ultimas horas en el municipio.

Ante ello la Dirección de Protección Civil ha activado sus brigadas de apoyo que se han trasladado a la zona para brindar la atención necesaria, aunque todo parece indicar que el agua ha disipado, aunque el panorama para las próximas horas no es halagador por que podría intensificarse las lluvias.

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De acuerdo a información dada a conocer por el subdelegado de la comunidad de Santa María Poniente, Valerio Chan Castillo, señaló que debido a las intensas lluvias que se precipitaron la tarde y noche de ayer, en la comunidad, vino a subir el nivel del agua hasta ingresar a las viviendas, afectando por lo menos 12 familias.

Siguió diciendo que esta situación ha sido reportada a las autoridades para que pudiera tomar cartas en el asunto, aunque hasta el momento no se ha tenido resultados de consideración, pero si el agua ha ingresado en las viviendas, por lo que las personas han tenido que colocar sus muebles a una determinada altura para que no se mojen.

Familias tuvieron que colocar sus muebles en lugares elevados para evitar daños por las inundaciones / Justino Xiu Chan

Por su parte del Director de Protección Civil, Angen Sulub, señaló que desde a temprana hora, se dirigió una brigada hasta las comunidades de la zona sur y poniente del municipio, para hacer una evaluación de las posibles afectaciones.

Hasta el momento el personal continua en la zona, e incluso personal, de la COEPROC se ha trasladado a la zona para atender la solicitud de los habitantes de estas comunidades, quienes en su momento reportaron que el agua esta ingresando en sus viviendas.