Dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el delito de extorsión, luego de presuntamente exigir 50 mil pesos a un instructor de artes marciales para permitirle continuar impartiendo clases en Cancún.

Los investigados fueron identificados como Luis Arturo “N”, de 25 años, originario de Veracruz, y Erick “N”, de 36 años, procedente de la Ciudad de México. Ambos fueron detenidos el pasado 14 de noviembre mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación.

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De acuerdo con las indagatorias, la víctima comenzó a trabajar como instructor en un negocio de artes marciales propiedad de uno de los ahora detenidos; sin embargo, posteriormente decidió emprender su propia academia.

Fue entonces cuando recibió una llamada telefónica en la que le exigieron el pago de 50 mil pesos por concepto de derecho de piso, a cambio de permitirle continuar con sus actividades.

Derivado de las investigaciones, las autoridades lograron ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de un juez de control que les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.