Un nuevo conflicto laboral se registró en la Cementera Cruz Azul, ubicada en el municipio de Seybaplaya, luego de que un grupo de trabajadores asiáticos pertenecientes a la empresa Sinoma de México Engineering S.A. de C.V. protestara por el presunto incumplimiento en el pago de salarios y créditos hipotecarios.

Noticia Destacada Trabajadores paran labores en cementera Cruz Azul de Seybaplaya por falta de pago

De acuerdo con los datos recabados, los retrasos en sus pagos y demás prestaciones se han venido presentando desde junio de 2026.

A través de un video grabado en el Departamento de Gestión de Proyectos Extranjeros Número Cuatro de China, un trabajador expresó: “Son cinco meses de retraso en los salarios de nuestros trabajadores migrantes. Los préstamos hipotecarios de todos y de los automóviles de nuestras familias están vencidos”, según la traducción realizada.

Se logró saber que durante las primeras horas de este martes, el grupo de trabajadores protestó pacíficamente y luego procedió a suspender labores, en espera de una respuesta.

El conflicto se ha prolongado por varias horas y trascendió que la compañía responsable estaría sosteniendo un diálogo con los trabajadores para solucionar el problema.

DATO

Sinoma es la compañía matriz encargada de construir la planta Cruz Azul en Seybaplaya. Para el desarrollo del proyecto, esta compañía, a su vez, subcontrata empresas más pequeñas que participan en distintas etapas de los trabajos.

JGH