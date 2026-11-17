Hace unos meses, Jorge D’Alessio y Marichelo dieron a conocer que se encontraban en un proceso de divorcio, aunque no revelaron las causas que los llevaron a tomar esta decisión, mucho se especuló sobre una posible infidelidad por parte del cantante de ‘Matute’.

Sin embargo, al poco tiempo de que se dio a conocer que estaban divorciados, el famoso compartió que se encontraba en una relación con la empresaria Daniela Arjona.

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¿Por qué se separaron Jorge D’Alessio y Daniela Arjona?

Y aunque para muchos, esta relación fue la que ocasionó el rompimiento de su matrimonio, Jorge aseguró que eso no era verdad, pero después de varios meses, también ha tomado la decisión de poner final a su noviazgo.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantante rompió el silencio ante los medios de comunicación, donde reveló que en estos momentos se encuentra soltero, ya que terminó con Daniela Arjona, pues los dos viven en diferentes ciudades y tienen una agenda laboral muy ocupada.

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Daniela Arjona vive en Miami, mientras que Jorge D’Alessio confirmó que tiene una agenda ocupada y el poco tiempo libre es para poder estar con su familia.

"No es que (las cosas) no hayan cuajado, lo dije, es una linda mujer, estuvo muy bonito y todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo, luego estando de gira y, ella también trabaja en Miami... Era, vernos o ver a mis hijos y, ahorita, más que nunca, mis hijos son lo más importante y, tengo dos días, quiero estar con ellos, entonces antes de que creciera (lo que tenemos), mejor ser sensatos"

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