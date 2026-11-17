La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió este martes 17 de noviembre de 2026 al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y exigió esclarecer el presunto fraude electoral de 2006, después de que el exmandatario denunciara en España un deterioro de la democracia mexicana.

A través de su cuenta de X, la dirigente morenista cuestionó que Calderón criticara la situación política del país durante su participación en un encuentro celebrado en la Casa de América, en Madrid.

"Qué desmemoria la tuya: vas a Madrid a dar lecciones de democracia justo cuando en México exigimos esclarecer el fraude electoral del 2006 con el que usurpaste la Presidencia", escribió Montiel.

Ariadna Montiel recuerda declaraciones de Vicente Fox sobre elecciones de 2006

La dirigente de Morena retomó las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien recientemente afirmó que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006.

"Vicente Fox presume que intervino para hacerte ganar y tú te presentas como defensor del voto. Pónganse de acuerdo", señaló.

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Montiel también recordó que su partido solicitó a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para investigar las posibles irregularidades de aquella elección.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó los resultados de los comicios de 2006, que dieron el triunfo a Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador. Morena mantiene sus cuestionamientos sobre ese proceso.

Morena pide investigar irregularidades del INE

La respuesta de Montiel se produjo después de que Felipe Calderón acusara un supuesto debilitamiento de las instituciones democráticas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En Madrid, el expresidente también cuestionó la reforma judicial y denunció presuntas irregularidades dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante estos señalamientos, la presidenta de Morena aseguró que cualquier irregularidad debe investigarse, independientemente del periodo en que haya ocurrido.

"No vamos a encubrir a nadie ni a permitir que uses la democracia como coartada para borrar la historia", expresó.

Montiel recuerda condena contra Genaro García Luna

La dirigente morenista también criticó la estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio de Calderón, particularmente la guerra contra el narcotráfico.

Recordó que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante aquella administración, fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Montiel sostuvo que el expresidente impulsó esa estrategia para legitimarse políticamente, una interpretación que forma parte de sus acusaciones contra el exmandatario.

Finalmente, aseguró que Morena continuará con su exigencia de revisar los antecedentes electorales del país y rechazó las críticas de Calderón sobre el estado de la democracia en México.

IO