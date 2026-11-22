Un amplio operativo encabezado por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) se desplegó durante la madrugada de este domingo en distintos puntos de Ciudad del Carmen, donde elementos federales ejecutaron varias órdenes de cateo en establecimientos comerciales conocidos como tiendas chinas, dedicados principalmente a la venta de artículos de bajo costo, algunos de los cuales presuntamente serían copias o réplicas de productos de marcas registradas.

Las diligencias se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad federal y alcanzaron a establecimientos identificados como “Mall City”, “Baima”, “Dio Mai Chino”, “Kositerias”, “La Bella Pandora” y “Poblanos”. Durante las intervenciones, los agentes realizaron revisiones en los inmuebles, cambiaron los candados de acceso y colocaron sellos oficiales de aseguramiento, impidiendo el ingreso a los locales intervenidos.

FGR catean seis tiendas chinas en Ciudad del Carmen por presunta piratería

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De acuerdo con los datos relacionados con la investigación, los cateos corresponden a la carpeta FED/CAMP/CCAR/0000401/2026, iniciada a partir de denuncias por posibles violaciones a los derechos de propiedad industrial. Entre las empresas denunciantes se encontrarían Mattel, por la presunta comercialización de imitaciones del juego de mesa “UNO”, así como compañías vinculadas con productos y personajes de Disney, entre otras marcas.

Durante el desarrollo de las diligencias también se habría registrado un altercado en el establecimiento “Baima”, donde ciudadanos de origen chino presuntamente se opusieron a la intervención de las autoridades. La situación habría derivado en empujones y momentos de tensión entre los involucrados y el personal que participaba en el operativo.

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De igual manera, trascendió una presunta irregularidad relacionada con la desaparición de más de medio millón de pesos en efectivo en uno de los establecimientos asegurados. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y, hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información sobre ese señalamiento.

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Aunque las intervenciones se extendieron a varios comercios, hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas como resultado de estos cateos. Las actuaciones estarían relacionadas con posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.

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Las órdenes fueron autorizadas por Ariel Alberto Mora Novelo, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche.

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Cabe señalar que este tipo de operativos tiene como antecedente las intervenciones realizadas desde octubre pasado en la capital campechana, donde autoridades federales también efectuaron cateos y aseguramientos en establecimientos comerciales de características similares, como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta comercialización de mercancía que infringe derechos de propiedad industrial.