La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Policía Municipal, cumplimentó dos órdenes de cateo en Playa del Carmen y Benito Juárez, donde aseguró presuntas drogas, herramientas relacionadas con su distribución y un vehículo.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, ambas diligencias se realizaron en inmuebles relacionados con hechos posiblemente constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, como parte de las investigaciones correspondientes.

El primer cateo tuvo lugar en un domicilio ubicado en Circuito Palma Chit, del fraccionamiento Palmas 2, en Playa del Carmen. Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo tipo pick up, modelo GM, vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, así como una sustancia cristalina similar al cristal.

Noticia Destacada Catean vivienda en la colonia Colosio de Playa del Carmen; despliegan agentes de la FGR

Además, en el inmueble localizaron pipas, pastillas de color azul y una báscula gramera, indicios que fueron asegurados por los agentes para su incorporación a la carpeta de investigación.

La segunda orden de cateo fue cumplimentada en un inmueble situado sobre la calle Chumayel, entre la calle 117 y la avenida Industrial, en la Supermanzana 97 de Benito Juárez, donde las autoridades aseguraron hierba seca de color verde.

Al concluir ambas diligencias, los agentes colocaron sellos de aseguramiento en los inmuebles, que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras que los indicios y objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.