Desfiles por el 216 aniversario de la Independencia de México en Quintana Roo reúnen a miles de estudiantes

Entre banderas tricolores, uniformes, vehículos oficiales y familias apostadas a lo largo de la avenida Tulum, Cancún conmemoró este miércoles el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con un desfile cívico-militar que reunió a unos 5 mil participantes. Desde temprana hora, las calles del primer cuadro de la ciudad comenzaron a llenarse de espectadores que buscaron un lugar para observar el paso de los contingentes.

Niños y adultos, muchos de ellos con prendas alusivas a las fiestas patrias, permanecieron detrás de las vallas instaladas a lo largo del recorrido. El desfile inició en las inmediaciones de Fonatur, sobre la avenida Tulum, y avanzó hacia la avenida Nader, en un recorrido que obligó al cierre de vialidades desde las 5 y mkedia de la mañaba y modificó temporalmente la circulación vehicular con personal de las corporaciones de seguridad y emergencia. El movimiento de miles de personas también implicó un despliegue operativo de elementos de seguridad, tránsito, Protección Civil y Bomberos, encargados de mantener el orden, agilizar la circulación en las vías alternas y atender cualquier eventualidad.

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Con orgullo y espíritu patrio, estudiantes de primer semestre del Conalep Cancún, participaron en el desfile, formados en contingentes de las carreras técnicas. A diferencia de una jornada cotidiana, durante varias horas el centro de Cancún cambió el ruido del tráfico por el paso ordenado de los contingentes, los toques de las bandas de guerra y los aplausos de quienes acudieron a presenciar la parada. Las familias permanecieron a las orillas del recorrido mientras los participantes avanzaban por la Tulum, en una escena que combinó el protocolo oficial con la celebración popular de las fiestas patrias.

El desfile cerró las actividades principales conmemorativas de la Independencia en Cancún, luego del Grito realizado la noche del martes, y dejó nuevamente las principales vialidades del centro bajo un dispositivo especial para permitir el desarrollo de la celebración y se prevé que alrededor del las 11:30 horas se normalice la circulación en la Bonampak. Uxmal, Nader y Tulum.

Felipe Carrillo Puerto

Más de 4 mil estudiantes, integrados en 24 contingentes, participaron en el tradicional desfile cívico del 16 de septiembre, que se desarrolló durante la mañana por las principales calles de la cabecera municipal.

El desfile comenzó después de las 8:00 horas y fue encabezado por una patrulla de la Policía Municipal, seguida por los contingentes de la Estancia Infantil del Sistema DIF Municipal y del preescolar inicial Kimac O'lal.

Posteriormente participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, incluida la banda de guerra, la escolta y personal operativo de la corporación.

Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y cuerpos de emergencia participaron / Justino Xiu Chan

El recorrido continuó con contingentes de 10 escuelas primarias, seguidos por estudiantes del nivel secundaria, bachillerato y educación superior.

Debido a las altas temperaturas registradas desde las primeras horas de la mañana, padres y madres de familia acompañaron a los estudiantes durante el recorrido. En distintos puntos del derrotero fueron instalados puestos de atención con paramédicos de cuerpos de emergencia y personal de la Guardia Nacional.

El desfile concluyó con la participación de contingentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y cuerpos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades reportaron que las actividades se desarrollaron con aparente calma.

Más de mil estudiantes participaron en el desfile cívico-militar / Luis Enrique Cauich

Kantunilkín

Entre tambores y trompetas, más de mil estudiantes de diversos planteles educativos participaron en el desfile cívico-militar con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, evento que reunió a cientos de familias en las principales calles de la cabecera municipal.

Las actividades comenzaron poco después de las 7:30 horas con un contingente de Seguridad Ciudadana, que abrió paso a los grupos escolares.

El recorrido inició en la Escuela Secundaria Técnica Número 4 y avanzó por la avenida Javier Rojo Gómez hasta la calle Reforma, para posteriormente incorporarse a la avenida Adolfo López Mateos y concluir en la Plaza de la Constitución, donde autoridades municipales encabezaron el homenaje cívico.

En el desfile participaron estudiantes de las primarias Rafael Ramírez Castañeda, Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet y Gabino Barreda, así como alumnos de la Secundaria Técnica Número 4, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 186, el CIUDLA y el Conafe.

A su llegada a la plaza principal se incorporaron contingentes de los jardines de niños José María Morelos y Kantunilkín, además de centros de educación inicial.

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El inicio temprano de las actividades tuvo como propósito reducir la exposición de los menores a las altas temperaturas durante el recorrido.

A lo largo del trayecto, decenas de padres de familia y habitantes se concentraron en las banquetas para observar el paso de los contingentes y acompañar a los estudiantes.

Las autoridades locales reportaron saldo blanco al término del desfile y destacaron la participación de la comunidad escolar y de las familias que acudieron al evento.

Con estas actividades concluyeron las conmemoraciones patrias en la localidad, luego de que durante los días previos distintos planteles educativos realizaran festivales y actividades internas.