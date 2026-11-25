Alumnas y alumnos de los jardines de niños Kantunilkín y José María Morelos protagonizaron esta mañana la representación tradicional del corte de ceibo y el basha toro, escenificación que anuncia el inicio de la feria patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de esta cabecera municipal.

De acuerdo con las docentes y directoras de ambos planteles, las actividades forman parte de los proyectos escolares orientados a fomentar, rescatar y promover las tradiciones locales, dando a conocer entre la niñez sus orígenes, motivos y relevancia dentro de la identidad cultural del municipio.

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La representación rememora el ritual que habitualmente tiene lugar cada 30 de noviembre como antesala de las festividades patronales. Como parte de la jornada, el jardín de niños Kantunilkín concluyó su recorrido en la plaza ejidal, espacio donde llevó a cabo su basha toro, mientras que el jardín de niños José María Morelos culminó la actividad en sus instalaciones, ubicadas en el centro de la ciudad.

A pesar de la pertinaz lluvia que comenzó a registrarse, las actividades se llevaron a cabo sin contratiempos, mostrando el ambiente de fiesta previo a las fiestas patronales en honor de la virgen de la Inmaculada Concepción