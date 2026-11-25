Una joven mujer se salvó de milagro al terminar volcada en su automóvil en la salida del fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen, presuntamente bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica, se negó a colaborar con las autoridades para las investigaciones.

De acuerdo a los primeros datos preliminares los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles sobre la avenida Luis Donaldo en la salida del fraccionamiento Villas del Sol, la joven conductora circulaba en un automóvil Seat Ibiza color gris, con placas USK-518-R de Quintana Roo, presuntamente en exceso de velocidad y perdió el control de la unidad al impactarse contra un muro derivó su volcadura.

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Pese al aparatoso accidente la conductora salió ilesa, poco después llegaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los paramédicos para brindar los primeros auxilios, y elementos de bomberos para colaboradores al rescate.

Las autoridades ordenaron el arrastre de la unidad que se volcó para su traslado al corralón y evaluar los daños materiales.

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Sin embargo, minutos después la situación empeoro cuando la mujer empezó a oponerse a realizar los procedimientos, como parte de los protocolos de seguridad y se resistió a ser trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública para certificarla.

La mujer supuestamente bajó estado etílico insistía en pedir el nombre del oficial que realizaba los procedimientos, ante este escenario intervino una mujer policía para el arresto y trasladarla ante las autoridades para el seguimiento del protocolo correspondiente.