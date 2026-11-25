Las ciénagas y zonas de manglar del municipio se han convertido en importantes refugios para una de las especies más representativas de la costa yucateca: el flamenco rosa, cuya presencia en parvadas de decenas y hasta cientos de ejemplares confirma la riqueza natural de estos ecosistemas, que ofrecen condiciones favorables para su alimentación y descanso.

El Phoenicopterus ruber, conocido como flamenco americano o rosa, es una especie protegida que se encuentra catalogada como amenazada dentro de la normativa ambiental mexicana.

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Su presencia en los humedales que se extienden desde Uaymitún hasta Chuburná no solo representa un atractivo para habitantes y visitantes, sino que también refleja la importancia ecológica que mantienen estos espacios naturales.

Uno de los sitios que ha cobrado relevancia por la concentración de estas aves es la denominada Zona Cero, donde los trabajos de recuperación ambiental y el retiro de grandes cantidades de basura han contribuido a mejorar las condiciones del entorno.

La disponibilidad de pequeños crustáceos y otros organismos acuáticos, que constituyen parte de su alimentación, permite que los flamencos encuentren comida y permanezcan en esta área.

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A estas acciones se suma la vigilancia y protección que realizan agrupaciones ambientalistas y autoridades, con el propósito de evitar que los ejemplares sean perseguidos, capturados o molestados por personas que intentan acercarse demasiado para fotografiarlos.

De igual manera, la participación ciudadana ha cobrado importancia mediante el reporte de aves lesionadas o desorientadas, cuyos avisos permiten gestionar su atención y eventual recuperación, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las disposiciones de las autoridades ambientales, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Aunque actualmente se encuentra activo el periodo reproductivo de la especie, hasta el momento no se tiene registro de nidos en las ciénagas de Progreso, por lo que el municipio continúa siendo considerado principalmente una zona de alimentación y descanso, más que un sitio de reproducción.

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La presencia de estas aves también ha comenzado a representar un atractivo dentro de los recorridos turísticos que se ofrecen en el puerto.

Uno de los puntos de observación se encuentra sobre la carretera que conduce al antiguo basurero municipal, a poco más de 500 metros del parador ecoturístico El Corchito, donde es posible apreciar parvadas de flamencos alimentándose y descansando en las aguas de la ciénaga.

Esta ruta forma parte de los recorridos que incluyen el malecón de Progreso, El Corchito, la zona de flamencos, el mirador de Uaymitún y Telchac Puerto, principalmente para visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer los atractivos naturales de la costa yucateca.

El incremento de las parvadas que pueden observarse en el municipio representa una oportunidad para fortalecer la protección de los humedales y fomentar el turismo de observación de aves.