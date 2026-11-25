Por unanimidad, la asamblea ejidal de esta localidad aprobó ayer la reforestación de 31 hectáreas de tierras de uso común por parte de la empresa Mayakan, por un lapso de nueve años y con un pago de 4 millones 800 mil pesos; además, negó la ratificación del convenio de servidumbre de paso Cuxtal II, ya que este último presenta irregularidades con la administración anterior.

La sesión fue la segunda asamblea convocada el 11 de noviembre y fue válida con el número de ejidatarios que asistieron, de acuerdo con lo informado por el comisario, Alfonso Baas Moo, sobre los puntos del orden del día.

El representante explicó que la reforestación aprobada consiste en plantar árboles frutales y maderables en un área de 31 hectáreas de tierras de uso común del ejido, trabajo que realizará la empresa Mayakan durante nueve años, conforme a lo acordado por la asamblea.

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Indicó que, por este motivo, la institución pagará una indemnización por la cantidad de 4 millones 800 mil pesos, cifra que será repartida conforme establezca la asamblea. La entrega del cheque y la firma del contrato están contempladas para enero del próximo año, de acuerdo con lo informado en la sesión.

La entrega y la repartición del monto otorgado se realizarán frente a la asamblea ejidal, y el acuerdo sobre la distribución se tomará conforme a lo que establezca la asamblea, con la cifra acordada como pago por la reforestación.

El comisario compartió que, en otro punto del orden del día, la empresa Mayakan solicitó a los ejidatarios la ratificación del convenio de servidumbre de paso Cuxtal II. La solicitud fue puesta a consideración de los asistentes en la segunda asamblea, convocada el 11 de noviembre y realizada el martes.

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Sin embargo, la asamblea decidió negar la ratificación, ya que existe una demanda por este motivo presentada ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 34.

La petición se retomará hasta que el tribunal emita la sentencia o la empresa realice una propuesta económica para desistirse de la demanda y replantear el convenio.

Cabe mencionar que la sesión se realizó con vigilancia de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y todo transcurrió en orden.