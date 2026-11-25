Una pareja detenida y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas fue el saldo de un operativo de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo, realizado la mañana de este miércoles en un domicilio de la Supermanzana 258, en el fraccionamiento Villas Lak’in, donde las autoridades investigaban la presunta comercialización de estupefacientes.

La diligencia se llevó a cabo alrededor de las 9:30 de la mañana y contó con la participación de elementos de la Policía Ministerial, quienes estuvieron acompañados por personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, como parte de las acciones coordinadas en materia de seguridad.

Noticia Destacada Cateo de la FGR en la Supermanzana 68 de Cancún habría dejado varios detenidos

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia que alertó sobre posibles actividades relacionadas con la venta de sustancias ilícitas en dicho sector. A partir de los datos obtenidos durante las averiguaciones, la Fiscalía reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de cateo ante un juez de control, quien autorizó la intervención del inmueble.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Yalahau, número 06, manzana 69, de la Supermanzana 258, donde los agentes ingresaron para efectuar una revisión minuciosa de las habitaciones y demás espacios del domicilio, en busca de posibles indicios relacionados con la investigación.

Durante la diligencia trascendió la detención de un hombre y una mujer que se encontraban al interior de la propiedad, quienes presuntamente estarían relacionados con las actividades investigadas. Ambos fueron asegurados por los agentes ministeriales y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

De manera extraoficial se dio a conocer que entre los indicios localizados habría al menos 25 dosis de hierba seca, con características similares a la marihuana, además de varios envoltorios que contenían una sustancia cristalina, presuntamente relacionada con otra droga. Sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de realizar los análisis correspondientes para determinar el tipo y cantidad exacta de las sustancias aseguradas.

Noticia Destacada Catean dos viviendas en Playa del Carmen y Cancún por presunto narcomenudeo

Una vez concluida la diligencia, los indicios fueron embalados y trasladados junto con los dos detenidos ante el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo, donde se integrará la carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Finalmente, el inmueble quedó asegurado mediante la colocación de sellos oficiales en los accesos, mientras que personal de la dependencia estatal mantuvo el control de la propiedad como parte del procedimiento.