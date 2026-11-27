La movilidad y las operaciones en este destino turístico registran una recuperación paulatina tras el paso del frente frío número 8, alcanzando una reactivación del 50 por ciento en sus actividades, pese a los fuertes vientos y crecientes reportados la noche del miércoles que causaron el desborde de la laguna y la entrada del mar a la isla de Holbox

De acuerdo con prestadores de servicios locales, como Jesús Erosa, del sector de taxis, y Juan Rico, del servicio de lanchas, las afectaciones por inundaciones no alcanzaron el primer cuadro de la isla, las calles de la zona céntrica permanecen transitables y alineadas, lo que facilita el desplazamiento general; no obstante, el sector náutico enfrenta actualmente una baja demanda derivada de la escasa afluencia de visitantes.

Noticia Destacada Frente frío 8 inundó cerca del 80% de las vialidades de Holbox

En materia de infraestructura urbana, trabajadores de saneamiento informaron que ya iniciaron las labores de atención y desazolve en vialidades afectadas por encharcamientos, destacando la calle Pedro Joaquín Coldwell, mientras permanece pendiente la intervención en la avenida Kukah, ambas arterias de alto flujo vehicular.

Por su parte, empresarios locales como Joselín Ávila, de Playa Poeta, y Trinidad García, del restaurante México Mágico, señalaron que el nivel del agua descendió casi de inmediato tras los efectos iniciales del sistema frontal. Sin embargo, confirmaron que en zonas bajas como el sector de Los San Manueles y el área turística de Punta Cocos aún persisten encharcamientos que impiden el acceso.

Las zonas bajas de Holbox, como Los San Manueles y Punta Cocos, todavía presentan encharcamientos que dificultan el acceso / Luis Enrique Cauich

Estas inundaciones están a la espera de acciones por parte de la autoridades de la alcaldía y municipal a fin de que se regule también la recolección de basura, pues los encharcamientos impiden el acceso de las unidades en zonas de las periferias.

Aunque la isla muestra una rápida capacidad de recuperación operativa, el sector empresarial advierte que no se vislumbra un repunte significativo para este fin de semana, debido a que las condiciones climatológicas han desincentivar la llegada masiva de turistas al destino.