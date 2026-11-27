Un hombre identificado por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) como Erasmo, Adrián o Juan “N” fue detenido en Mérida, Yucatán, por su probable relación con los delitos de feminicidio y contra las normas de inhumaciones y exhumaciones de cadáveres y restos humanos.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que la captura ocurrió el 26 de noviembre en la zona poniente de Mérida, mediante un operativo coordinado entre agentes de investigación de esa corporación, autoridades campechanas y fuerzas federales, en cumplimiento de una orden de reaprehensión.

De acuerdo con la dependencia, el hombre llevaba apenas unos días en territorio yucateco cuando fue localizado. Tras su detención, fue entregado a las autoridades de Campeche, donde es requerido por un juez.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que la orden de reaprehensión fue cumplimentada el mismo 26 de noviembre, en colaboración con el estado de Yucatán. La ficha difundida por la institución identifica al detenido también con los nombres de Erasmo, Adrián o Juan “N”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre el feminicidio que se le atribuye, como el lugar y la fecha en que habría ocurrido, ni la identidad de la víctima.

JGH