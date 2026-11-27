El Gobierno de México presentó 40 medidas para enfrentar los efectos del cambio climático, principalmente las sequías y lluvias torrenciales, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada del 9 al 22 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes 27 de noviembre que la delegación mexicana dio a conocer ADAPTAMX 1.0, la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que establece acciones para proteger a las comunidades más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos.

El plan tiene un horizonte de implementación hasta 2035 y busca orientar las decisiones de inversión pública de los gobiernos federal, estatales y municipales.

¿Qué medidas presentó México contra sequías y lluvias torrenciales?

De acuerdo con la Cancillería, ADAPTAMX 1.0 contempla 14 medidas para enfrentar sequías, 19 para reducir los riesgos por lluvias torrenciales y siete acciones transversales con perspectiva de género y derechos humanos.

Entre las propuestas destaca la captación de agua de lluvia en viviendas e infraestructura social ubicadas en regiones con mayor vulnerabilidad a la escasez de agua.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la política fue elaborada con evidencia científica y conocimientos de las comunidades.

El programa también contempla herramientas para identificar riesgos climáticos presentes y futuros, así como orientar las medidas de adaptación de acuerdo con las características de cada territorio.

COP31 termina sin aprobar el Pacto de Antalya

La SRE informó que la conferencia concluyó sin alcanzar el consenso necesario para aprobar el Pacto de Antalya, que buscaba establecer nuevos compromisos internacionales frente al calentamiento global.

Sin embargo, los países participantes acordaron extender durante tres años el programa de trabajo sobre transición justa y desarrollar un mecanismo de cooperación para apoyar a trabajadores y comunidades durante el cambio hacia economías con menores emisiones.

México y Polonia participaron como facilitadores de las consultas ministeriales sobre este proceso.

También se registraron acuerdos relacionados con los mercados de carbono, el financiamiento climático y el seguimiento del Balance Global previsto para 2028.

México busca financiamiento internacional para enfrentar el cambio climático

Durante la COP31, México contó con un pabellón nacional por primera vez en más de 12 años.

El espacio albergó 46 actividades durante nueve días y recibió aproximadamente mil 700 asistentes, según la Cancillería.

COMUNICADO CONJUNTO. "México presenta su primera política de adaptación climática y facilita negociaciones sobre transición justa en la COP31". https://t.co/iOScVwkqWc https://t.co/nrnokn9bV9 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 27, 2026

La delegación mexicana sostuvo encuentros con representantes de Brasil, España, Corea del Sur y Reino Unido, así como organismos financieros internacionales, para explorar oportunidades de cooperación en adaptación climática, restauración forestal y reducción de emisiones.

Además, presentó una plataforma para dar seguimiento a las acciones de mitigación y adaptación relacionadas con los compromisos climáticos nacionales.

La SRE señaló que México buscará fortalecer la cooperación internacional y orientar recursos hacia las comunidades que enfrentan mayores riesgos por los efectos del cambio climático, particularmente en regiones vulnerables a sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.

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