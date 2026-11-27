Cada día que pasa, se acerca más la gran final de La Granja VIP, por lo que todos los granjeros tienen su propia estrategia para seguir dentro de la competencia, donde las cosas pueden cambiar de un momento a otro por las dinámicas que pone la producción.

El día de ayer, las cosas se pusieron muy intensas entre los granjeros, luego de que Niurka Marcos se convirtió en la ganadora del Juego de la Salvación, por lo que ahora tendrá la oportunidad de bajar a uno de los nominados de la placa y subir a otro.

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¿Quién va a ser el traicionado en La Granja VIP?

Luego de la victoria de Niurka Marcos, la placa de nominados quedó formada por ‘Mono’ Osuna, Manelyk, Kevyn ‘Bicolor’, pero por las reglas de la producción señalan que solamente Mane y Kevyn, podrán dejar en riesgo.

Por otro lado, los granjeros que podrían ser traicionados por la cubana son Ivonne Montero y Julio Camejo, mientras que los fans han comenzado a especular que Niurka va a ir por la actriz, pues han tenido muchas diferencias en las últimas semanas.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones y las polémicas dentro de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la transmisión de Azteca Uno y la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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