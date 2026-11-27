Un automóvil terminó reducido a cenizas luego de incendiarse en el estacionamiento del Centro Coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ubicado en la colonia San Román, en la cabecera municipal de Hopelchén.

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De acuerdo con los reportes, el fuego habría comenzado por un posible cortocircuito, aunque hasta el momento no se han confirmado las causas que originaron el siniestro. El incendio generó alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones, mientras las llamas consumían la unidad.

Al lugar acudieron bomberos de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres, quienes realizaron las labores para sofocar el fuego. También se presentaron brigadistas de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal, estos últimos encargados de acordonar el área.

El incidente no dejó personas lesionadas; sin embargo, ciudadanos expresaron inconformidad por la presunta tardanza de los cuerpos de emergencia municipales, pues señalaron que llegaron cuando el vehículo ya había sido consumido por las llamas.

JGH