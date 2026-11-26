La entrada del frente frío número 8 ocasionó una fuerte creciente que dejó bajo el agua cerca del 80 por ciento de las vialidades de la isla de Holbox, generando inundaciones y severos encharcamientos en diversos sectores.

De acuerdo con testimonios de habitantes de las zonas bajas, el desbordamiento de la laguna y el ingreso del agua de mar provocaron que el nivel alcanzara casi el medio metro de altura en varios puntos.

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En el sector de Punta Cocos, el empresario Josefina Avisa, de Playa Poeta, señaló que el nivel del agua estuvo cerca de llegar a la cintura, aunque aclaró que hasta el momento no se reportan daños materiales en los establecimientos comerciales de la zona.

Por su parte, Anel Pech, vecina de la isla, relató que su domicilio estuvo a punto de inundarse, mientras que en las viviendas de sus vecinos ubicadas en áreas más bajas el agua les llegó casi a las rodillas.

Los pobladores indicaron que, si bien se han registrado lluvias ligeras, estas no han empeorado la situación; sin embargo, la acumulación de agua por la marea persiste en la mayor parte de la comunidad.

Hasta ahora, las autoridades de la Alcaldía y de Protección Civil no han emitido un reporte oficial sobre posibles afectaciones o daños derivados del oleaje y la creciente.