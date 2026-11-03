Adorno de Halloween en forma de cadáver embolsado, alarmó a vecinos de la Francisco I. Madero en Playa del Carmen

Las celebraciones de Halloween dejaron una escena que causó sorpresa entre habitantes de la colonia Francisco I. Madero, donde una figura colocada en la vía pública simulaba el cuerpo de una persona sin vida. El objeto, elaborado con bolsas oscuras y cinta adhesiva, formaba parte de la decoración de un domicilio donde la noche anterior se realizó un festejo.

La figura fue colocada sobre la banqueta como parte de la ambientación para la celebración; sin embargo, durante las primeras horas de la mañana, su apariencia provocó confusión entre peatones y vecinos, quienes temieron que se tratara de un hecho violento.

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Algunos transeúntes se detuvieron para observar y fotografiar el bulto, hasta que varios habitantes se acercaron y comprobaron que se trataba de una figura elaborada con plástico y relleno sintético, sin que hubiera una persona involucrada.

El episodio generó distintas reacciones entre los colonos. Mientras algunos consideraron que se trataba de una broma relacionada con la temática de Halloween, otros expresaron su inconformidad por el impacto que podía causar entre quienes desconocían el origen de la figura.

Los vecinos señalaron que este tipo de decoraciones puede generar alarma cuando se coloca en espacios públicos y llamaron a quienes participan en estas celebraciones a tomar precauciones para evitar confusiones y preservar la tranquilidad de la colonia.