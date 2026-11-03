Quintana Roo registró 25 homicidios dolosos en octubre, superando la cifra oficial de 13 casos

Quintana Roo cerró octubre con alrededor de 25 homicidios dolosos, de acuerdo con un recuento preliminar de los hechos violentos registrados durante el mes, principalmente en esta ciudad y Playa del Carmen.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó oficialmente 13 casos, una diferencia que pone de manifiesto la necesidad de revisar la clasificación y actualización de las estadísticas de seguridad.

De acuerdo con el seguimiento diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante octubre se contabilizaron 13 asesinatos, cifra reportada por la autoridad estatal. No obstante, el recuento de POR ESTO! arrojó, al menos, 25 víctimas, muchas de ellas en Cancún, en sectores como Cielo Nuevo, Valle Verde, Paseos del Mar, Villas Otoch Paraíso, La Joya, las Supermanzanas 77, 69, 101 y 201, además de la colonia Santa Cecilia.

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Ataques recientes

Apenas el sábado se registró un ataque armado en la colonia Valle Verde, que dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada.

En Playa del Carmen, el hecho más reciente ocurrió nuevamente en el asentamiento irregular In House, donde un hombre fue acribillado. La última semana de octubre concluyó con cinco ejecuciones en el fraccionamiento Cielo Nuevo, la colonia Valle Verde y el conjunto habitacional Paseos del Mar.

Según un recuento preliminar, la mayoría ocurrió en Benito Juárez y Playa del Carmen / Rodolfo Flores

Estadísticas de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses: enero, 10; febrero, 10; marzo, 14; abril, nueve; mayo, ocho; junio, nueve; julio, ocho; agosto, seis; septiembre, nueve; y octubre, 13, según el registro oficial de la FGE.

El propio Gabinete de Seguridad federal advierte que sus informes diarios tienen carácter preliminar y están sujetos a la determinación jurídica de las fiscalías estatales. Más allá de las cifras, en Cancún persiste la preocupación por la inseguridad, particularmente en los fraccionamientos donde los habitantes señalan la falta de vigilancia policial.

Félix, residente de Vista Real 1, aseguró que los problemas de seguridad han aumentado en ese conjunto habitacional. “Lamentablemente no hay vigilancia, ni mucho menos patrullajes”, señaló.

Habitantes consideran insuficientes los recorridos policiacos en la ciudad / Rodolfo Flores

Javier Gálvez consideró que no ha observado suficiente presencia de unidades policiales, aunque tampoco percibe una alarma generalizada entre la población. “La verdad no he visto tanto movimiento de patrullas por las zonas donde circulo y sobre la inseguridad en la ciudad siento que cada quien está en lo suyo, en su diversión, en sus trabajos y la gente anda tranquila; hay que esperar en época decembrina cómo será”, comentó.

Por su parte, Orlando Pérez consideró que existe una diferencia entre la percepción ciudadana y lo que presumen las autoridades, pues Cancún continúa siendo señalado en otras ciudades como un destino inseguro y peligroso, tanto para residir como para vacacionar.

La preocupación también alcanza a quienes trabajan diariamente en las calles. Un taxista que prefirió mantener su identidad en reserva reconoció que el panorama influye incluso en sus decisiones personales y familiares.

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“Como papá, la verdad que sí”, expresó al referirse a la inquietud que le genera la situación, y reconoció que ahora piensa más antes de salir durante la noche. Respecto a su área de trabajo, consideró que puede ser tranquila en determinados momentos, pero también riesgosa, incluso durante el día.

Aunque reconoció que sí observa recorridos de vigilancia, aseguró que son insuficientes. “Sí hay, pero pocas, no como debería ser”, afirmó. El trabajador del volante consideró que la criminalidad en Cancún ha aumentado con el paso de los años y relacionó buena parte de los acontecimientos violentos con la delincuencia organizada, mientras se aproxima la temporada decembrina, periodo en el que aumenta la movilidad de residentes y visitantes.