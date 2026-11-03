Advierten riesgo de sarampión por esquemas incompletos de vacunación en Yucatán

El repunte de casos de sarampión en México pone en evidencia las deficiencias en la cobertura de vacunación y la presencia de sectores de la población que carecen de protección contra esta enfermedad, advirtió la doctora Celia Alpuche Aranda.

La especialista señaló que los contagios han dejado de concentrarse exclusivamente en niños pequeños, pues también afectan a adolescentes y adultos.

Explicó que los rezagos en la aplicación de vacunas se acumulan a lo largo de los años y generan condiciones para que enfermedades que anteriormente estaban controladas vuelvan a propagarse. En el caso del sarampión, indicó que los avances alcanzados por México y otros países del continente americano en materia de eliminación se encuentran comprometidos por la existencia de personas con esquemas incompletos de inmunización.

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Acciones de prevención

Ante este panorama, señaló necesario reforzar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y aplicación de biológicos, debido a que el control de las enfermedades transmisibles depende de que los programas de vacunación alcancen a todos los sectores de la población y no solamente a quienes tienen mayor facilidad para acceder a los servicios médicos.

Alpuche Aranda recordó que México dispone de un Programa de Vacunación Universal, una de las principales herramientas de salud pública para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles. No obstante, señaló que mantener su efectividad implica enfrentar dificultades relacionadas con la distribución de las dosis y las condiciones para garantizar que lleguen a quienes las necesitan.

“No es solo comprar una vacuna para aplicarla a toda la población, sino que también tenemos que pensar en cómo esa vacuna va a llegar a la gente que se la tenemos que poner”, explicó.

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También destacó que las decisiones relacionadas con la inmunización deben apoyarse en evidencia científica y considerar factores como la frecuencia de las enfermedades, su gravedad, las características de los grupos vulnerables y la capacidad de los sistemas sanitarios para asegurar una protección suficiente.

Como ejemplo de los avances científicos, mencionó el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, cuyo proceso pudo reducirse gracias a investigaciones previas sobre otros coronavirus y al intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos países.

Subrayó que destinar recursos a la prevención permite reducir los costos sanitarios y evitar complicaciones derivadas de padecimientos que pueden controlarse mediante la inmunización.

“Las consecuencias de no estar vacunados son mucho peores que lo que se gasta en un programa de vacunación”, enfatizó.