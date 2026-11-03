Trump anuncia fin de ayuda millonaria a Israel en 2026 tras acuerdo con Netanyahu: “No la necesitan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 3 de noviembre que acordó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspender la ayuda estadounidense de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales a ese país a partir de finales de 2026.

Durante una entrevista en el programa Fox & Friends, el mandatario aseguró que Israel cuenta con los recursos económicos suficientes para financiar sus necesidades militares, por lo que consideró innecesario mantener la asistencia estadounidense.

“No lo necesitan”, declaró Trump, quien explicó que el acuerdo fue alcanzado hace varios meses y que la propuesta surgió del propio Netanyahu.

El anuncio ocurrió mientras millones de estadounidenses acudían a las urnas para participar en las elecciones intermedias, en las que se definirá el control del Congreso.

¿Por qué Trump suspenderá la ayuda económica a Israel?

El presidente estadounidense explicó que la asistencia financiera a Israel se ha convertido en un tema de críticas por parte de candidatos demócratas, entre ellos Abdul El-Sayed, quien compite por un escaño en el Senado por Míchigan.

Trump sostuvo que Netanyahu también reconoció las controversias políticas que genera este financiamiento y planteó la posibilidad de suspenderlo.

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Actualmente, Estados Unidos proporciona a Israel alrededor de 3 mil 800 millones de dólares anuales en asistencia militar, mediante un acuerdo firmado en 2016 y vigente hasta el año fiscal 2028.

Sin embargo, el mandatario no aclaró si la suspensión anunciada implicará una terminación anticipada de ese convenio ni cómo se aplicará la medida.

¿Israel podrá seguir comprando armas a Estados Unidos?

Trump aseguró que Israel mantendrá la posibilidad de adquirir armamento estadounidense, pese a la suspensión de la asistencia económica.

El mandatario también abordó el conflicto con Irán y confirmó una operación militar estadounidense contra una instalación de defensa aérea en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

BREAKING: President Trump says the U.S. will end roughly $4 billion in annual aid to Israel by the end of the year, revealing that Prime Minister Benjamin Netanyahu agreed to the decision. When asked why, the president said "because they don't need it." https://t.co/FjvtC9vlol — FOX & Friends (@foxandfriends) November 3, 2026

Según explicó, se trató de una intervención limitada y rechazó que representara el inicio de una nueva guerra.

Por el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado los mecanismos para concretar la suspensión del financiamiento militar a Israel.

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