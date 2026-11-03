IEPAC responde a cuestionamientos por investigaciones federales y transparenta compras de material electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) respondió a los señalamientos sobre las empresas proveedoras de material electoral a organismos del país, en el contexto de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y dio a conocer los nombres de las compañías que ha contratado en los últimos procesos electorales, así como los montos pagados por sus servicios.

A través de un posicionamiento, el organismo electoral detalló que las adquisiciones realizadas entre 2012 y 2024 estuvieron a cargo de cuatro empresas.

De acuerdo con la información difundida, para las elecciones de 2012 se contrató a Diseño, Reconstrucción y Comunicación, por 14 millones 472 mil 450 pesos. En 2015 y 2018, el proveedor fue Formas Finas y Materiales, que recibió 12 millones 949 mil 980.16 pesos y 20 millones 57 mil 293.68 pesos, respectivamente.

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Para el proceso electoral de 2021, el suministro de material estuvo a cargo de Cajas Graf, mediante un contrato por 12 millones 380 mil 338.96 pesos. Mientras que en 2024, Comercializadora JVLY S.A. de C.V. fue la empresa seleccionada para proporcionar material y documentación electoral sin emblemas, por un monto de 26 millones 505 mil 316.18 pesos.

En su respuesta, el instituto también precisó que Moisés Bates Aguilar asumió el cargo de consejero presidente el 27 de octubre de 2021, después de que se realizaran las contrataciones correspondientes al proceso electoral ordinario de ese año.

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Sobre las adquisiciones efectuadas durante su administración, el IEPAC explicó que se cumplió con el procedimiento establecido en su Reglamento de Adquisiciones y se llevó a cabo una licitación pública nacional para seleccionar al proveedor.

La determinación se realizó mediante un fallo emitido por un comité integrado por el Órgano Interno de Control (OIC), la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Administración, la Dirección Jurídica, la Dirección de Organización Electoral y la Presidencia del instituto.

El organismo también recordó que las empresas proveedoras de material electoral deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que regula las características y condiciones de estos insumos.

En su comunicado, el IEPAC manifestó que proporcionará toda la información que le sea requerida por las autoridades competentes, aunque evitó emitir valoraciones sobre las empresas mencionadas o anticipar conclusiones sobre las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación.