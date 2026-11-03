Piden reforzar vigilancia en escuelas de Campeche por amenazas y presunto ingreso de drogas

Ante las amenazas contra alumnos y el presunto ingreso de sustancias ilícitas a la Escuela Secundaria General No. 3 del “Instituto Campechano”, así como el inicio de la aplicación de pruebas antidoping en el plantel Guillermo González Galera del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), representantes del Poder Legislativo respaldaron las acciones encaminadas a reforzar la seguridad en los centros escolares.

Las medidas de prevención contemplan la participación de distintas dependencias, el fortalecimiento de la vigilancia en las inmediaciones de los planteles y la intervención de las familias para evitar que situaciones relacionadas con el consumo o ingreso de drogas afecten a la comunidad estudiantil. También se ha planteado la necesidad de mantener las investigaciones sobre los reportes de amenazas y posibles actividades ilícitas dentro de las escuelas.

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Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Gaspar Nah Miss, respaldó las determinaciones de la Secretaría de Educación (Seduc) y reconoció la necesidad de mantener las acciones para fortalecer la seguridad de los jóvenes, principalmente en los niveles medio superior y superior.

El legislador reprobó cualquier situación externa que pretenda introducirse en las instituciones educativas y afectar a los estudiantes, al considerar que las amenazas y la presencia de sustancias ilícitas representan un problema social que requiere la atención de todas las instancias involucradas.

Por ello, hizo un llamado a las secretarías de Salud y de Seguridad, así como a la Fiscalía, para mantener la coordinación interinstitucional y reforzar las medidas de prevención en los centros educativos, con el propósito de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de niños y jóvenes.

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En cuanto a la vigilancia en las inmediaciones de las escuelas, Nah Miss consideró necesario reforzar los rondines de la Policía Estatal en las zonas periféricas de los planteles, debido a que la presencia de elementos de seguridad en los alrededores puede contribuir a prevenir incidentes.

El presidente de la Comisión también destacó la responsabilidad de los padres de familia en la protección de sus hijos y pidió mayor atención a las actividades que realizan dentro y fuera de las escuelas, así como a las relaciones que mantienen con otras personas.

Indicó que la familia representa el primer espacio de formación social, por lo que madres y padres deben participar activamente en las medidas de prevención y protección de los menores, a fin de detectar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para su integridad.