Ejidatarios de Dzununcán amenazan con bloquear acceso a Xmatkuil por falta de pago de sus tierras

A unos días de que comience la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, ejidatarios de la comisaría de Dzununcán refuerzan su amenaza de bloquear el acceso al recinto ferial para exigir el pago de los terrenos que, aseguran, fueron utilizados sin recibir la indemnización correspondiente.

El conflicto, que comenzó a manifestarse públicamente desde septiembre pasado, gira en torno a un reclamo económico estimado en 150 millones de pesos, cantidad que contempla tanto el valor de las tierras ejidales como el pago de rentas que, según los inconformes, permanecen pendientes.

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El origen de la disputa se encuentra en la expropiación de terrenos pertenecientes al ejido Dzununcán. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante un decreto presidencial del 22 de enero de 2004, publicado el día 29 del mismo mes, fueron expropiadas 79 hectáreas, 29 áreas y 12 centiáreas de tierras de temporal de uso común.

No obstante, el asesor jurídico de los ejidatarios, David Rolando López Ambrosio, sostiene que la superficie involucrada en el litigio alcanza aproximadamente 82.66 hectáreas, además de señalar presuntas irregularidades en el procedimiento de expropiación y en la indemnización correspondiente.

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Ante la proximidad de la apertura de la feria, los ejidatarios advirtieron que podrían impedir el paso hacia las instalaciones de Xmatkuil si no obtienen una respuesta a sus exigencias, lo que representaría una posible afectación al acceso de visitantes y trabajadores durante uno de los eventos de mayor afluencia en Yucatán.

Como parte de sus acciones, los inconformes tienen prevista una reunión en la Procuraduría Agraria, así como un acercamiento con representantes del Gobierno estatal para buscar una solución al conflicto.

Su exigencia es recibir una indemnización por las tierras o, en su caso, el pago de una renta por el aprovechamiento de los terrenos durante los años en que, aseguran, han sido utilizados sin que el ejido reciba una compensación.