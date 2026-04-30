Conductor intenta presuntamente arrollar a peatón y desata persecución en Playa del Carmen

El conductor de una camioneta de turismo, luego de intentar arrollar a un peatón en esta ciudad de Playa del Carmen huyó, pero fue alcanzado e interceptado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque no fue detenido, solo le aplicaron una infracción.

Luego de los hechos, dos patrullas de la SSC emprendieron la persecución al conductor de una camioneta de color blanca, con placas de circulación SZ-2136-P, tipo turismo, con la leyenda Investiment Group, aunque le marcaron el alto no se detuvo y continúo su marcha sobre la avenida 28 de Julio.

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Los patrulleros perseguían al conductor sobre la carretera federal pero no se detuvo y dobló sobre la avenida 28 de Julio, aunque a unos 200 metros del puente los oficiales lo interceptaron, le cerraron el paso para evitar que continuará huyendo.

Los transeúntes se asombraron a ver a cuatro patrullas que habían cercado la camioneta, pareció de película policiaca, ya que el operador de la camioneta no pretendía bajar su velocidad y detenerse, pese a la petición de los patrulleros.

Únicamente fue aplicada una infracción, más no la detención por el supuesto intento de atropellamiento / Gustavo Escalante

Nadie sabía lo que estaba pasando, los comentarios de la gente fueron como “será robada la camioneta”, “estará borracho el chofer” o, “se voló su alto en disco rojo”, el operador de la camioneta al ser interceptado no descendió de la unidad.

Los agentes bloquearon el paso de la unidad para evitar que huyera, luego de casi media hora llegaron los oficiales del Tránsito Municipal los diálogos parecían no llegar a ningún acuerdo.

Minutos después los oficiales de la SSC se retiraron de la escena, uno de los agentes explicó que poco antes el conductor de la camioneta trató de atropellar a un ciudadano y que trataba de huir.

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Al solicitarle su alto escapó mostrando una actitud prepotente, es un sujeto prepotente, señalaron los oficiales.

Durante el dialogo entre los oficiales y el operador de la unidad una mujer que acompañaba al operador de la camioneta grabó a los oficiales con su teléfono para tratar de amedrentarlos. "Mostraron una actitud arrogante", refirió un oficial.

El presunto responsable de los hechos de tránsito no fue detenido por infringir el Reglamento de Tránsito Municipal, pero lo más grave, por intentar atropellar a un ciudadano, los agentes de Tránsito sólo levantaron la boleta de infracción.