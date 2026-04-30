Trabajadores municipales de Carmen denuncian acoso, explotación y despidos injustificados de Pablo Gutiérrez Lazarus

A lo largo de las administraciones encabezadas por el actual alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, persisten inconformidades laborales acumuladas. Desde su primera gestión se han registrado entre 70 y 80 bajas de trabajadores, muchas de ellas presuntamente sin sustento legal, cifra que con el paso del tiempo ha superado los 100 casos.

Así lo señaló el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Base del Ayuntamiento, Juntas y Comisarías del municipio de Carmen (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba, quien afirmó que la organización se mantendrá al margen del escenario político, tras el reciente pronunciamiento que posiciona al edil como coordinador estatal de la defensa de la “Cuarta Transformación”.

No obstante, advirtió sobre un creciente malestar entre la base trabajadora, derivado de cambios en horarios laborales, falta de descansos y presuntos actos de presión y amenazas por parte de algunas autoridades.

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Precisó que en el ámbito laboral se han registrado más de un centenar de despidos, algunos justificados como parte de la relación patrón-trabajador, aunque no en todos los casos. “Los hechos hablan por sí solos y el pueblo decidirá”, expresó.

Gran parte de estas bajas han sido impugnadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, donde varios expedientes ya se han resuelto a favor de los trabajadores, incluyendo reinstalaciones y el pago de salarios caídos.

Asimismo, denunció que no solo en el Ayuntamiento, sino también en juntas municipales y comisarías como Atasta, Sabancuy, Mamantel e Isla Aguada, se han presentado presuntas irregularidades, entre ellas despidos sin justificación, incumplimiento en la nivelación salarial y manejo inadecuado de cuotas sindicales.

El líder sindical advirtió que existe inconformidad generalizada en casi todas las áreas municipales, derivada de cambios en condiciones laborales, como la falta de descanso en fines de semana y la ausencia de vacaciones para personal de confianza. “La gente está cansada del abuso y del maltrato. Ya no hay soluciones internas, todo termina en tribunales”, afirmó.