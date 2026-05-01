Protestan durante desfile del Día del Trabajo en Carrillo Puerto; exigen pensiones con salario mínimo

Con la participación de más de medio millar de trabajadores de diferentes sindicatos y organizaciones se llevó acabo el desfile de Conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Los únicos trabajadores que expresaron su molestia fueron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Quienes exigen el pago de pensiones mediante el salario mínimo y no es UMAS.

La marcha de los trabajadores inició a un costado de las instalaciones del ex Issste Tiendas, ubicado en la Avenida Santiago Pacheco Cruz y la Avenida Benito Juárez, y el contingente que encabezó este movimiento fueron los del sindicato de trabajadores de la comuna.

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Así como también participaron trabajadores de la educación pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como trabajadores sindicalizados de la CAPA, Sindicato Independiebte de Trabajadores de la Educacion en Mexi o (SITEM) e incluso participaron los vendedores ambulantes.

Los que aprovecharon el momento para expresar su molestia fueron los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al exhibir pancartas y lonas con diferentes leyendas, en la que destaca la jubilación, el incremento al sueldo además de prestaciones que hasta el momento no han sido atendidos por la parte patronal.