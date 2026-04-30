Cierre de calles en el Centro de Mérida por la marcha del Día del Trabajo este 1 de mayo: bloqueos y rutas alternas

Este viernes 1 de mayo por motivo del Día del Trabajo, cerca de 40 agrupaciones sindicales tomarán las calles del Centro Histórico de Mérida como parte de una protesta para exigir diversas demandas, entre ellas destacan la recuperación del poder adquisitivo.

La jornada, convocada por más de 13 organizaciones –entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Congreso del Trabajo, la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT) y el Frente Amplio Social Unitario (FASU)– forma parte de una movilización nacional que busca visibilizar demandas laborales acumuladas y presionar por reformas estructurales.

De acuerdo con los organizadores, los contingentes partirán a las 8:00 horas desde los parques de Santiago y La Mejorada para converger en la Plaza Grande, donde se realizará un mitin frente al Palacio de Gobierno.

Noticia Destacada Simulacro Nacional 2026: La alerta de los celulares en Yucatán sonará y así se puede activar

Se prevé la participación de cerca de 40 agrupaciones sindicales, incluidos trabajadores del sector educativo, telecomunicaciones, campo y servicios.

Calles cerradas en Mérida este 1 de mayo

Hasta el momento se desconoce cuál será el recorrido exacto de la marcha, pues habrá dos puntos de concentración y de partida distintos en el Centro de Mérida.

Se prevé que la de Parque de Santiago tome la calle 59 hasta llegar a la 60 para dirigirse hacia la Plaza Grande.

Noticia Destacada Canaco Mérida anuncia la primera Expo Universidad 2026 para orientar a jóvenes en su futuro académico

Del mismo modo, el contingente de la Mejorada, tomaría la calle 59 hasta la 60 donde las agrupaciones se unirían rumbo al Palacio de Gobierno.

Rutas alternas

Debido a la masiva afluencia de personas, se recomienda evitar a toda costa el Centro Histórico de Mérida durante la mañana de este viernes 1 de mayo.

Las recomendaciones son rodear el Centro de Mérida para evitar embotellamientos debido a las marchas del Día del Trabajo.