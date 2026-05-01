Escárcega conmemora el Día del Trabajo con desfile breve

Este 1 de mayo, se celebró el Día del Trabajo en Escárcega con un desfile que inició a las 08:00 horas sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, desde la calle 43 de la colonia Esperanza. Participaron sindicatos de volqueteros, alijadores, vendedores ambulantes, meseros, boleros, mototaxistas y trabajadores del ayuntamiento, quienes recorrieron hasta la calle 31 de la colonia Morelos.

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El recorrido duró apenas 30 minutos, debido a la participación de pocos contingentes y para evitar la exposición prolongada al sol, especialmente de personas adultas. Más que una marcha, el evento fue considerado un reconocimiento de los patrones a la clase trabajadora, resaltando que sus derechos laborales son fundamentales y deben respetarse.

El desfile concluyó a las 08:30 horas, frente a un templete donde autoridades municipales y policiacas saludaron a cada contingente. Los trabajadores expresaron su esperanza de que sus derechos sean garantizados y reciban las compensaciones que la ley laboral establece, como fruto de años de esfuerzo y compromiso.