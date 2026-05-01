Dzitnup defiende gestión comunitaria de los cenotes Xkekén y Samulá

El comisario municipal de Dzitnup, Baldomero Poot Moo, solicitó al Gobierno del estado considerar la postura de la mayoría de los habitantes en el conflicto por la administración de los cenotes Xkekén y Samulá, al asegurar que la comunidad respalda el modelo de gestión local de estos atractivos turísticos.

Durante una intervención pública, el representante de esa comunidad de Valladolid afirmó que alrededor de mil 400 pobladores están a favor de mantener el control comunitario, frente a un grupo reducido, de aproximadamente 18 personas, que ha solicitado la intervención de autoridades estatales o instancias externas.

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El representante señaló que, bajo la administración actual, los ingresos generados por los cenotes han permitido realizar mejoras en infraestructura básica, incluyendo calles, escuelas, espacios públicos y edificios comunitarios. Indicó que también se han rehabilitado instalaciones sanitarias y se han ejecutado obras en la iglesia local.

Poot Moo sostuvo que, en esquemas anteriores vinculados a concesiones, los beneficios para la comunidad eran limitados y no se reflejaban en el desarrollo local.

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En este contexto, rechazó la posibilidad de que la administración regrese a manos de instancias externas, como organismos estatales, al considerar que ello representaría un retroceso para la comunidad. Añadió que el grupo que impulsa el cambio estaría integrado por personas que anteriormente se beneficiaban de ese modelo, lo que ha generado tensiones internas.

El comisario hizo un llamado al titular del Ejecutivo estatal para que visite la comunidad y constate las condiciones actuales, así como las obras realizadas bajo la gestión local.

El conflicto por los cenotes Xkekén y Samulá se ha intensificado en semanas recientes, evidenciando la confrontación entre dos modelos de administración: uno comunitario, enfocado en la distribución directa de beneficios, y otro institucional o concesionado.