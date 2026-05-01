Claudia Sheinbaum destaca aumento del 154% al salario mínimo en el Día del Trabajo 2026

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó los avances en materia laboral alcanzados en los últimos años, destacando principalmente el incremento del salario mínimo en un 154 por ciento en términos reales desde 2018.

Durante la conferencia matutina realizada desde la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México, la mandataria afirmó que este aumento representa un cambio estructural en la política económica y social del país, en contraste con modelos anteriores que, aseguró, profundizaron la desigualdad.

Aumento histórico al salario mínimo

Sheinbaum señaló que el incremento del salario mínimo ha sido uno de los pilares de la transformación laboral en México, al permitir recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores.

Explicó que este ajuste no solo ha mejorado los ingresos, sino que también ha contribuido a fortalecer el mercado interno y reducir los niveles de pobreza laboral.

Noticia Destacada PIB de México crece en 2026 y evita recesión: Inegi reporta avance pese a caída industrial

Cambios en el modelo laboral

La presidenta destacó que, a diferencia del pasado, el enfoque actual coloca a los trabajadores en el centro de las políticas públicas. En ese sentido, afirmó que el principio rector de su gobierno es que el bienestar de la población impulsa el desarrollo económico.

También mencionó la eliminación de prácticas como la subcontratación abusiva, que anteriormente limitaba derechos laborales y prestaciones, así como la implementación de mecanismos que garantizan mayor justicia laboral.

Nuevas reformas en beneficio de trabajadores

Entre los avances más relevantes, Sheinbaum reiteró la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, así como la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social.

Asimismo, destacó la firma de acuerdos para proteger a trabajadores agrícolas, quienes ahora deberán contar con prestaciones laborales para que las empresas puedan participar en exportaciones.

Vivienda, pensiones e igualdad

La mandataria también resaltó medidas en materia de vivienda, como la reestructuración de millones de créditos impagables y la construcción de nuevas viviendas para trabajadores de bajos ingresos.

En paralelo, mencionó mejoras en el sistema de pensiones y el establecimiento en la Constitución del principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

#MañaneraDelPueblo. En 2030 será una realidad la jornada laboral de 40 horas, destaca la presidenta @Claudiashein además de otros avances de los trabajadores. pic.twitter.com/pXvo5I8TSl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2026

Continuidad de la agenda laboral

Sheinbaum aseguró que estos avances forman parte de un proceso que continuará en los próximos años, con el objetivo de consolidar un modelo laboral más justo y equitativo.

El mensaje del Día del Trabajo refuerza la prioridad que tiene la política laboral dentro de la actual administración, con énfasis en el fortalecimiento del salario, los derechos y el bienestar de las y los trabajadores en México.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO