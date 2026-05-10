Exigen retiro de concesión a taxista que golpeó con bat a mototaxista en Playa del Carmen

El mototaxista de la tercera edad golpeado con bat por un taxista del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen que resultó con fractura en la pierna derecha fue hospitalizado debido a la gravedad, presuntamente es un bombero, la policía municipal tuvo conocimiento del ataque pero no lo detuvieron, ante esta situación ciudadanos de esta ciudad exigen a las autoridades gubernamentales la aplicación de la ley y el retiro de esa concesión.

En menos de 30 días, al menos cuatro taxistas han sido denunciados por amenazas, agresiones e intento de abuso sexual, incluso, amenazas entre taxistas que prestan sus servicios en la zona turística y de los sitios contra sus compañeros que trabajan en la parte urbana, hasta ahora, el líder del gremio Luis Herrera, no ha emitido ningún comunicado sobre las acciones que tomará.

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El ciudadano, Osiel López Sánchez, opinó que el gobierno del estado debe retirar las concesiones a los taxistas implicados en acciones que atentan contra la integridad ciudadana.

Una mujer quien pidió mantenerse en el anonimato, dijo que fue amenazada por un taxista al que no quiso revelar la información por temor a las represalias, ya que no pasará nada, porque están protegidos por las autoridades, sin embargo, pide la intervención de las autoridades del gobierno del estado para que realicen una investigación a fondo y purgan al gremio que está contaminado de personas indeseables para ofrecer los servicios como taxista, refirió.

Cabe recordar que en el fraccionamiento de Villas del Sol un mototaxista de la tercera edad fue golpeado por un cobarde taxista quien después de quebrarle la pierna derecha huyó de la escena y abordo el taxi número 1424, dejando tirada a su víctima sin tener el mínimo remordimiento.

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El agresivo taxista fue perseguido por varios mototaxistas pero se refugió en su casa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solo resguardaron la zona donde vive el cobarde taxista, pese a la gravedad no lo detuvieron, presuntamente es un bombero del gobierno municipal de Playa del Carmen, el dato, no está confirmado por las autoridades municipales.

Pese a los constantes hechos de violencia y amenazas de taxistas contra ciudadanos, hasta ahora, el líder del gremio sindical ha guardado silencio, a penas el pasado 23 de abril, otro taxista y su familia golpeó a una empleada de una tienda de calzados en el centro de esta ciudad, hasta el momento el caso sigue bajo total impunidad.

Para el ciudadano, José Antonio Mendoza, los taxistas gozan de privilegio al estar protegidos, están cometiendo atrocidades al amparo del poder, por eso exigimos a las autoridades del gobierno del estado para que apliquen castigos y retiren las concesiones a los agresores, refirió.