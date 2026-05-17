Precio del limón se estabiliza tras dos meses de alza

Luego de permanecer durante más de dos meses con precios elevados, el limón comienza a estabilizarse, vendiéndose actualmente entre 15 y 20 pesos el kilo, mientras que las cajas se comercializan entre 400 y 500 pesos.

Además de las amas de casa, los prestadores de servicios fueron los que más resentieron el alza de este producto indispensable para la elaboración de ensaladas de mariscos, curtido de pescado y marisco, así como en aguas frescas.

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Marisela del Carmen León explicó que el pico más alto se registró en el período de la Semana Santa, cuando la caja del limón persa alcanzó los 900 pesos. “Lleva limón la ensalada, cócteles, la salsa para los mondongos y demás mariscos; todo es indispensable para poner a las mesas”, destacó.

La declarante comentó que, pese al alza del cítrico, sus precios se mantuvieron al margen para no lacerar la economía del consumidor.

Caja de limón persa baja de 900 a 500 pesos / Jorge May

Aunque el precio del limón se ha estabilizado, los prestadores de servicios, incluyendo las amas de casa, temen que haya otro incremento debido a que la temporada de sequía continúa.