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Señor de las Labranzas bendice el mar de Seybaplaya

Resumen informativo El Señor de las Labranzas realizó su tradicional paseo marítimo en Seybaplaya, acompañado de San Isidro Labrador, como parte de los festejos patronales que concluirán el 31 de mayo.

Por Jorge May

17 de may de 2026

1 min

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Tradicion patronal Seybaplaya recta final
Tradicion patronal Seybaplaya recta final / Jorge May

Portando su sexto cambio de cendal, el Señor de las Labranzas realizó su tradicional paseo por el mar de Seybaplaya como parte de la recta final de sus festejos patronales.

Este importante evento religioso se llevó a cabo al término de la misa dominical de las 7:00 horas, celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

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Decenas de feligreses y pescadores devotos atestiguaron este acto, algunos desde el mar y otros desde tierra.

Como cada año, el Señor de las Labranzas, acompañado de San Isidro Labrador, surcó el mar del puerto de Seybaplaya para bendecir a los hombres de mar y al pueblo seybano.

Aunque los festejos concluyen este domingo, la subida solemne del Señor de las Labranzas tendrá verificativo hasta el 31 de mayo.

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