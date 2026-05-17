Basura y malos olores invaden lote abandonado en Champotón

Visibles cantidades de basura como pañales desechables y toda clase de desperdicios se han convertido en parte del paisaje cotidiano en las periferias de un lote abandonado en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Champotón.

Lo anterior se pudo corroborar tras un amplio recorrido por este sector de la cabecera, donde se constató que esta problemática representa una situación añeja sin resolver.

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En el lugar permanecen cientos de pañales desechables, restos de animales en descomposición, así como botellas de vidrio y latas de aerosol inflamables.

Andrés Vázquez externó su malestar al explicar que pasar por esta calle representa una odisea debido a los malos olores. Destacó que las fallas en el alumbrado público también propician que la gente acuda por las noches a arrojar sus desechos. “Yo normalmente utilizo esta calle para trasladarme a mi trabajo porque se me hace más corta; pero el problema es que, aparte de que por las noches no hay alumbrado, mucha gente viene a tirar su basura aquí y hace un pésimo olor”, concluyó.

Otros como Gerardo Chablé Matus comentaron que, aunque lo han reportado muchas veces, las autoridades no toman cartas en el asunto.