Detienen a hombre por violencia de género en Campeche

Un hombre fue detenido a la fuerza y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), luego de ser señalado por presuntamente agredir a su pareja sentimental en un domicilio ubicado sobre la calle 16 del barrio de Guadalupe, en la capital campechana.

De acuerdo con el reporte, vecinos alertaron a las autoridades policiales tras escuchar durante la madrugada gritos de auxilio de la víctima, quien presuntamente era golpeada. La denuncia fue realizada a través del número de emergencias 911, lo que permitió una rápida movilización de los cuerpos de seguridad.

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), así como personal del programa Mujer Valiente, quienes intervinieron de manera oportuna. Los agentes procedieron a asegurar al individuo, quien mostró una actitud agresiva e intentó resistirse al arresto, incluso agrediendo a los oficiales.

Tras ser controlado, el sujeto fue detenido y trasladado ante la autoridad ministerial, donde se determinará su situación jurídica. La mujer recibió atención inmediata por parte del personal especializado de Mujer Valiente, siendo canalizada al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) para su protección. En el operativo participaron las unidades 0853, 0804 y 0806 de la SPSC, así como la unidad 0678 del programa Mujer Valiente, que de manera coordinada atendieron este caso de violencia de género contra la mujer.