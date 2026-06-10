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Quintana Roo / Riviera Maya

Equipo Itzaes de Felipe Carrillo Puerto se corona campeón en el Torneo de Futbol Sala

El torneo de futbol logró reunir a varios jugadores de distintas regiones del municipio.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

10 de jun de 2026

1 min

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El torneo fue organizado por el promotor deportivo Rogelio Itza, quien además funge como presidente de la liga.
El torneo fue organizado por el promotor deportivo Rogelio Itza, quien además funge como presidente de la liga. / Especial

Luego de demostrar sus habilidades y destreza en la cancha, el equipo Itzaes logró coronarse como campeón en el Torneo de Futbol Sala Itzaes, y como segundo lugar el conjunto Chumpon F.C. y en tercer termino el equipo de Los Osos.

Tras una intensa competencia, el equipo Itzaes logró quedarse con el campeonato, demostrando un excelente nivel de juego a lo largo del torneo. El ultimo partido para su coronación se enfrentó al conjunto de Chumpon F.C, obteniendo 8 goles y dejando a su contrario con tres anotaciones para lograr el segundo lugar, mientras que Osos se adjudicó la tercera posición obtuvieron seis carreras, completando así el podio de ganadores.

Funcionarios del sector deportivo de Quintana Roo han expresado sus expectativas

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Durante la ceremonia de premiación se reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes, quienes contribuyeron al éxito de esta justa deportiva que reunió a jugadores de distintas comunidades.

El torneo fue organizado por el promotor deportivo Rogelio Itza, quien además funge como presidente de la liga. Gracias a su labor y compromiso con el deporte local, fue posible llevar a cabo una competencia ordenada y de gran nivel, promoviendo espacios de sana convivencia y el desarrollo del talento futbolístico de la región.

Con este exitoso cierre, jugadores, aficionados y organizadores celebraron una edición más del Torneo de Fútbol Sala Itzaes, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de integración y bienestar para la comunidad.

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