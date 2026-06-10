Equipo Itzaes de Felipe Carrillo Puerto se corona campeón en el Torneo de Futbol Sala

Luego de demostrar sus habilidades y destreza en la cancha, el equipo Itzaes logró coronarse como campeón en el Torneo de Futbol Sala Itzaes, y como segundo lugar el conjunto Chumpon F.C. y en tercer termino el equipo de Los Osos.

Tras una intensa competencia, el equipo Itzaes logró quedarse con el campeonato, demostrando un excelente nivel de juego a lo largo del torneo. El ultimo partido para su coronación se enfrentó al conjunto de Chumpon F.C, obteniendo 8 goles y dejando a su contrario con tres anotaciones para lograr el segundo lugar, mientras que Osos se adjudicó la tercera posición obtuvieron seis carreras, completando así el podio de ganadores.

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Durante la ceremonia de premiación se reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes, quienes contribuyeron al éxito de esta justa deportiva que reunió a jugadores de distintas comunidades.

El torneo fue organizado por el promotor deportivo Rogelio Itza, quien además funge como presidente de la liga. Gracias a su labor y compromiso con el deporte local, fue posible llevar a cabo una competencia ordenada y de gran nivel, promoviendo espacios de sana convivencia y el desarrollo del talento futbolístico de la región.

Con este exitoso cierre, jugadores, aficionados y organizadores celebraron una edición más del Torneo de Fútbol Sala Itzaes, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de integración y bienestar para la comunidad.