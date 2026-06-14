Madre de familia denuncia presuntos cobros excesivos en colegio particular de Playa del Carmen

Una madre de familia denuncia presuntas irregularidades administrativas en el colegio particular San Patrick en Playa del Carmen, señala haber pagado 2 mil 500 pesos por concepto de materiales y que su hijo solo recibió una libreta.

En un video que circula en redes sociales, la madre con furia sostiene que en el plantel habrían realizado cobros excesivos por concepto de materiales didácticos, y que ha desembolsado alrededor de 11 mil pesos.

#QuintanaRoo 🔴 MADRE DE FAMILIA DENUNCIA COBROS EXCESIVOS E IRREGULARIDADES EN UN COLEGIO PARTICULAR DE PLAYA DEL CARMEN



Una madre de familia denuncia presuntas irregularidades administrativas en el colegio particular San Patrick en Playa del Carmen



Video 📹 Redes Sociales pic.twitter.com/9d2AwA8EVk — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) June 14, 2026

La madre de familia mientras graba el video en las afueras del colegio particular, ubicado sobre la avenida Solidaridad del fraccionamiento Mundo Hábitat de esta ciudad de Playa del Carmen, se escucha descargar su coraje contra la administración por malos manejos financieros.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, algunos a favor, otros en contra, y dicen que aunque sea particular, debería de conducirse con transparencia del manejo de los recursos que aportan los padres donde estudian sus hijos.