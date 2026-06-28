Diablillas de Hondzonot suman otra victoria y se acercan a los playoffs

Las Diablillas Mestizas de Hondzonot dieron un paso importante rumbo a la postemporada del Torneo Femenil de la Zona Maya al imponerse con marcador de 19-7 al equipo de Xocén-Tumben Ká, resultado que las mantiene entre los conjuntos con mejores números de la competencia y muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

De acuerdo con el mánager del equipo, Manuel Jiménez pese a la diferencia en el marcador, el encuentro fue disputado y contó con una importante asistencia de aficionados. Destacó que el conjunto rival ha mostrado una evolución constante a lo largo del torneo, lo que hizo del duelo un compromiso competitivo en el diamante. Con esta victoria, las Diablillas llegaron a cuatro triunfos y dos derrotas, colocándose en la parte alta de la clasificación.

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A tres juegos de concluir la fase regular, las Diablillas se mantienen con amplias posibilidades de clasificar a los playoffs. Actualmente, el liderato corresponde a las Piñeras, que registran cuatro victorias y una derrota, mientras que la definición de los equipos que disputarán la postemporada se conocerá en aproximadamente cuatro semanas, una vez concluyan los compromisos pendientes del calendario.

Además de mantenerse enfocadas en el cierre del campeonato regional, las jugadoras también preparan su participación en una gira deportiva por la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de recibir una invitación especial para representar a la Zona Maya en un cuadrangular de béisbol femenil.

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El viaje está programado del 16 al 20 de julio. El día 17 las Diablillas asistirán como invitadas al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, mientras que los días 18 y 19 disputarán el cuadrangular en tierras regiomontanas.

La participación representa una oportunidad para proyectar el talento de las peloteras de Hondzonot a nivel nacional y fortalecer el crecimiento del béisbol femenil en la región.