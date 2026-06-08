Denuncian ocupación de áreas verdes municipales en fraccionamientos de Playa del Carmen

Vecinos, activistas y profesionistas denunciaron la ocupación de áreas verdes municipales en distintos fraccionamientos, espacios que fueron entregados por las desarrolladoras como parte de las áreas de donación para equipamiento urbano.

Los ciudadanos solicitaron a las autoridades investigar los casos y recuperar los terrenos que actualmente son utilizados por particulares, al considerar que cumplen funciones ambientales y de beneficio colectivo.

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El activista Roger de la Mora señaló que estos espacios representan una parte importante de la infraestructura urbana, ya que funcionan como amortiguadores ambientales dentro de las zonas habitacionales. Por ello, consideró necesario que el Ayuntamiento revise la situación jurídica de los predios y determine si existen invasiones o apropiaciones indebidas que deban corregirse.

Por separado, el ingeniero Aurelio Mendoza Salazar afirmó que la ocupación de estos terrenos constituye una práctica que afecta a toda la comunidad, debido a que las áreas verdes contribuyen a disminuir el impacto de las altas temperaturas, favorecen la ventilación natural y ayudan a mantener un equilibrio ambiental en sectores con una creciente densidad poblacional.

Los ciudadanos solicitaron a las autoridades que investiguen los casos para recuperar los terrenos / Gustavo Escalante

En tanto, Mauricio Torres Buendía comentó que en el fraccionamiento Misión del Carmen se observan casos donde vecinos han extendido el uso de sus propiedades hacia espacios que originalmente fueron destinados para áreas verdes.

Explicó que dichos terrenos fueron contemplados desde la planeación del desarrollo habitacional como parte de la infraestructura pública necesaria para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Indicó que algunas personas consideran erróneamente que estos espacios forman parte de sus viviendas debido a su cercanía con los predios particulares. Sin embargo, precisó que se trata de bienes de uso común que pertenecen al patrimonio municipal y que deben conservarse para beneficio de toda la población.

Añadió que la falta de procedimientos visibles para atender estas situaciones ha generado que otros habitantes imiten estas conductas, al percibir que no existen consecuencias por ocupar áreas destinadas al uso colectivo.