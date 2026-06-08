Reparación de adoquines en San Juan concluiría en agosto; 4 barrios de Mérida se sumarán al rescate patrimonial

Cada adoquín tiene historia. Algunos llevan décadas soportando el peso del tráfico cotidiano, las lluvias de temporal y el paso silencioso de generaciones de meridanos. Ahora, en el barrio de San Juan y en la Ermita de Santa Isabel, esas mismas piezas están siendo levantadas, limpiadas, numeradas y devueltas a su sitio, dentro de una operación de rescate patrimonial que el Ayuntamiento de Mérida lleva a cabo con una inversión de casi 13 millones de pesos y la vista puesta en cuatro de los barrios históricos más emblemáticos de la ciudad.

Los trabajos de modernización y rehabilitación de los adoquines sobre la calle 64 del barrio de San Juan registran ya un avance del 30 por ciento. Así lo informó Alfonso Esteban Arjona Santana, director de Obras Públicas del municipio, quien detalló que la intervención abarca la calle 64 entre las calles 69 y 73, en San Juan, y la calle 64-A entre las calles 75 y 73, en La Ermita de Santa Isabel. Hasta el momento, las cuadrillas han retirado alrededor de 189 mil piezas de adoquín, equivalentes a cuatro mil metros cuadrados de superficie. “Ya hemos levantado la totalidad de los adoquines de la calle 64”, afirmó el funcionario.

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La fecha de conclusión está fijada para finales de agosto. Y aunque la obra todavía no termina, el Ayuntamiento no tiene intención de mantener cerrados los tramos intervenidos hasta el final. “No vamos a esperar a que termine toda la obra para abrir el paso vehicular”, afirmó Arjona Santana, quien precisó que a partir de la próxima semana comenzará la reinstalación de adoquines en el tramo cercano a la calle 71, lo que permitirá habilitar la circulación en la primera sección rehabilitada. La estrategia de entrega parcial busca reducir afectaciones a automovilistas, peatones y vecinos durante los meses que duren los trabajos.

Más que reparar: preservar una identidad urbana

El Centro Histórico de Mérida es una zona de monumentos históricos declarada patrimonio de la nación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que abarca 3.88 kilómetros cuadrados, formados por 659 manzanas con alrededor de 3,906 edificios construidos entre los siglos XVI y XIX. Las calles adoquinadas no son un simple detalle ornamental: son parte del tejido urbano y patrimonial que da carácter e identidad a la Ciudad Blanca.

Los trabajos abarcarán más de cuatro mil metros cuadrados e incluyen mejoras al drenaje pluvial y el cuidado del material original para su reutilización. Este último punto no es menor: para garantizar la preservación de la integridad histórica de la zona, los adoquines que se levantan son marcados y registrados antes de su envío para resguardo y limpieza, con el objetivo de ser colocados de nuevo exactamente en el mismo sitio del que fueron retirados. Las piezas son apiladas y emplayadas en tarimas de 320 piezas previo a su traslado.

El barrio de San Juan, donde se concentra la primera fase de los trabajos, tiene una historia que se remonta a los primeros siglos de la ciudad colonial. El origen del barrio de San Juan data del siglo XVI, cuando fue urbanizado como una extensión natural del centro de Mérida, formándose con un carácter más mestizo y trabajador que otros barrios coloniales. La iglesia que le da nombre y el arco que aún corona la entrada del barrio son testigos de esa larga historia. El parque de San Juan es el único de los parques históricos de Mérida que no lleva un nombre aleatorio, pues lleva el nombre de José María Velázquez, encargado de la iglesia del barrio cuando se formó el grupo de librepensadores conocido como “Los Sanjuanistas”.

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La Ermita de Santa Isabel, por su parte, es uno de los puntos más evocadores del Sur del Centro Histórico: la ermita que da nombre al barrio data del siglo XVII y fue antiguamente llamada “de Nuestra Señora del Buen Viaje”, posiblemente por su posición cerca del camino real de Campeche. Sus alrededores cuentan con pintorescos caminos adoquinados y edificios que evocan el esplendor de la época colonial.

La ruta hacia otros dos barrios

La obra en curso no es una intervención aislada. Arjona Santana confirmó que el municipio tiene proyectadas las siguientes fases de modernización para otros dos barrios históricos igualmente representativos: Santa Lucía y La Mejorada. Ambos proyectos se encuentran actualmente en fase de revisión y aprobación por parte del INAH, requisito indispensable para cualquier intervención en la zona de monumentos históricos. El director de Obras Públicas prevé que los permisos serán liberados pronto. “Las dos están en proceso de aprobación por parte del INAH y la idea es que este año sí podamos intervenir Santa Lucía, y Mejorada ya sería intervenirlo el próximo año”, indicó.

Santa Lucía es, quizás, el barrio más reconocible del Centro Histórico para propios y visitantes. Su ermita, construida en 1575 por la devoción del conquistador Pedro García, fue uno de los primeros templos levantados en los límites de la ciudad colonial, y en su parque se dice que en 1920 un joven trovador escribió sus primeras canciones: el legendario Guty Cárdenas. Las serenatas del parque de Santa Lucía siguen siendo cada jueves uno de los ritos culturales más queridos de la ciudad.

La Mejorada, en el extremo oriente del centro, comparte ese mismo carácter histórico y popular. El barrio de la Mejorada sobresale por su hermosa iglesia y sus calles adoquinadas en ladrillo rojo, y es considerado uno de los puntos clave de la historia colonial de Mérida.

Aunque La Ermita es el primer Barrio Mágico oficialmente reconocido de Mérida, también se han presentado solicitudes para sumar los barrios de Santa Ana, Santa Lucía, Mejorada, San Juan, San Sebastián, Santiago y San Cristóbal, todos ellos muestra de la tradición, el arraigo y el auténtico espíritu de la ciudad tanto en su arquitectura, gastronomía, artesanías y demás expresiones culturales. La rehabilitación de sus calles adoquinadas forma parte de ese mismo esfuerzo de valorización.