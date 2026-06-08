Keiko Fujimori promete respetar resultados en Perú pese a conteo rápido que favorece a Roberto Sánchez

La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó que respetará los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Perú, luego de que los conteos rápidos la ubicaran por debajo del izquierdista Roberto Sánchez por un margen estrecho.

Tras conocer las primeras proyecciones de este domingo 7 de junio, la lideresa de Fuerza Popular pidió calma a sus simpatizantes y sostuvo que la elección aún no tiene un ganador definido. De acuerdo con las cifras de Ipsos Perú, Sánchez alcanzaría 50.3 por ciento de los votos, frente a 49.7 por ciento de Fujimori.

La candidata aseguró que el país se encuentra ante un “empate técnico” y advirtió que podrían pasar varios días antes de conocer el resultado final, debido a que el conteo rápido se basa en una muestra de actas y no en la totalidad del escrutinio nacional.

¿Qué dijo Keiko Fujimori tras el conteo rápido en Perú?

Keiko Fujimori señaló que sería irresponsable dar por cerrado el resultado con base en una muestra parcial. Según explicó, el conteo rápido utiliza cerca de mil actas, mientras que a nivel nacional existen alrededor de 90 mil.

La candidata pidió esperar el avance del escrutinio oficial al 100 por ciento y aseguró que aceptará la decisión expresada en las urnas. También llamó a Roberto Sánchez a respetar el resultado final cuando sea confirmado por las autoridades electorales.

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Fujimori afirmó que su organización cuenta con observadores desplegados para revisar las actas y vigilar que se respete la voluntad popular. Ante sus simpatizantes, pidió mantener la esperanza, la calma y la serenidad durante el proceso.

Una postura distinta a la elección de 2021

El mensaje de Fujimori marca distancia con lo ocurrido en 2021, cuando no reconoció de inmediato la victoria de Pedro Castillo, quien la derrotó por una diferencia cercana a 40 mil votos. En aquella elección, la candidata denunció un supuesto fraude sin pruebas sólidas y buscó anular miles de sufragios.

#ÚLTIMAHORA 🇵🇪🗳️ | El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifican un empate técnico contra Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar desde un balcón a sus seguidores… pic.twitter.com/NtkxFU0kPv — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 8, 2026

En esta ocasión, aunque las proyecciones le dan una desventaja mínima, Fujimori optó por declarar que respetará el resultado oficial. Otra muestra de actas elaborada por Datum colocó a Roberto Sánchez con 50.14 por ciento y a Fujimori con 49.86 por ciento, dentro de un margen también muy estrecho.

La elección confirma un nuevo escenario de polarización en Perú, donde las últimas contiendas presidenciales se han definido por diferencias reducidas. Ahora, el país queda a la espera del conteo oficial para conocer si Roberto Sánchez logra llegar al poder o si Keiko Fujimori revierte la tendencia en su cuarto intento por alcanzar la Presidencia.

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