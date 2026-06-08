Claudia Sheinbaum propone escuelas de futbol de clubes profesionales como semillero para niñas y niños

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los equipos profesionales de futbol en México aceptaron sumarse a una propuesta para crear y fortalecer escuelas deportivas para niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de formar nuevos talentos desde distintas regiones del país.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 8 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que días atrás hizo un llamado a los clubes de la Liga MX para participar en un proyecto que permita abrir más espacios de formación futbolística.

Sheinbaum señaló que la Federación Mexicana de Futbol respondió a la propuesta y aceptó presentar públicamente una estrategia para convertir esta idea en una realidad, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

¿Qué propuso Sheinbaum a los clubes de futbol profesional?

La presidenta planteó que los equipos de primera división cuenten con escuelas de futbol para niñas y niños, con el fin de que el talento nacional pueda detectarse desde edades tempranas y en más rincones del país.

El objetivo es que estas escuelas funcionen como semilleros para los propios clubes profesionales y, en el futuro, para las selecciones nacionales varonil y femenil.

Noticia Destacada A cuatro días del Mundial, el Azteca ya vive la fiesta del futbol

Sheinbaum agradeció a la Liga MX, a los dueños y representantes de los equipos, así como a la Federación Mexicana de Futbol, por atender el llamado. También destacó la presencia de niñas y niños que forman parte de estructuras deportivas y que representan el tipo de formación que se busca ampliar.

Federación Mexicana de Futbol presenta estrategia nacional

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, explicó que la propuesta se integrará a una estrategia nacional de formación, construida junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El modelo contempla acompañar a futbolistas desde los cinco o seis años hasta el alto rendimiento. La ruta incluye iniciación deportiva, futbol escolar, competencias federadas, detección de talento, academias de clubes profesionales y selección nacional.

Arriola informó que la primera Copa Escolar creció de 6 mil a más de 28 mil escuelas entre 2025 y 2026, así como de 120 mil a más de 1 millón 130 mil estudiantes participantes. Además, señaló que existen más de 2 mil entrenadoras y entrenadores con licencia de la Federación.

#MañaneraDelPueblo. La foto con los directivos y dueños de los equipos de la @femexfutmx y de los niños y Klaw seleccionados. pic.twitter.com/53RblmaL6E — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 8, 2026

Mundial 2026 busca dejar legado social en México

Rommel Pacheco, titular de la Conade, afirmó que el Mundial 2026 coloca los ojos del mundo sobre México, país que será sede por tercera ocasión. Sin embargo, destacó que el reto no debe limitarse a los estadios, sino traducirse en más oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El funcionario aseguró que la coordinación entre Conade, Federación Mexicana de Futbol y clubes profesionales permitirá detectar talento en comunidades alejadas y ofrecer una ruta para quienes sueñan con llegar a un equipo profesional o a la selección mexicana.

Con este anuncio, el gobierno federal busca que el Mundial 2026 deje un legado deportivo y social, con escuelas, visorías, academias y programas de formación conectados en beneficio de la niñez mexicana.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO